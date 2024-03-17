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'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu' mask
'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'
'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'
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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel seçim çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal da vatandaşlarla buluştuğu gibi meslek grupları ile de toplantılar gerçekleştiriyor.
Başkan Yücel Alanya Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Yücel’e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman, Kooperatif Başkanı Hüseyin Kasapoğlu ile Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti.

'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'

'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’MIZ VE ESNAFLARIMIZ 50 YIL RAHAT EDECEK

Başkan Yücel’in büyük çabaları ile neredeyse tamamlanan ve açılış için gün sayan Kestel Mahallesi’ndeki sanayi sitesi projesi ile ilgili kooperatif üyeleri ile istişarelerde bulundu. Uzun yıllardır Alanya’nın hayalini kurduğu projeyi tamamlaya yakın olduklarını belirten Başkan Yücel, proje haritası üzerinden kooperatif üyelerini bilgilendirdi. Başkan Yücel, “Alanya’mızın ve esnaflarımızın 50 yıl rahat edeceği projeyi tamamladık, iskan aşamasına geldik. Altyapı ve yağmur drenaj çalışmaları da bitti. Şimdi asfaltlama işlemi gerçekleştirecek. Geniş yollar, geniş ve konforlu dükkanlar ile Alanya’mıza yakışan bir sanayi oldu.” dedi.

'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'


BAŞKAN YÜCEL: ULAŞIM ÇOK KOLAY OLACAK


Projenin daha da büyütüleceğini belirten Başkan Yücel, “20 hektarlık alandaki sanayi sitemiz doğu ve güney doğu bölgelerinde sanayi bölgesi olarak ayırdığımız yerlerde büyütülebilecek. İlk etapta hali hazırda tamamlanan sanayimizi hizmete açacağız. Dim Çayı Tünelleri’nden çıkışta oluşturulacak yonca kavşak ile yeni sanayimize çıkış de verilecek. Bu sayede sanayimize ulaşım da çok kolay olacak. Sanayi içi ulaşım ağını da oluşturacağımız bağlantı yollarıyla kolaylaştıracağız. Çevreyolu üzerinden şehir merkezinin neresinden çıkarsanız çıkın, mevcut sanayiye vardığınızdan daha kısa sürede yeni sanayiye ulaşacaksınız. Merkezden hiç durmadan 3 ila 5 dakika arasında gidilebilecek bir pozisyonda” dedi.

'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'


KASAPOĞLU: EN BÜYÜK DESTEK VE EMEĞİ BAŞKANIMIZ VERDİ


Başkan Yücel katılımcılara da teşekkür ederek, “Alanya Büyük Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanımız Hüseyin Kasapoğlu ve kooperatif üyelerimize bugüne kadar vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum. Bütün üyelerimize katılımları ve değerli görüşleri için şükranlarımı sunarım. Alanya’mıza hizmetin dahası var” dedi.
Kooperatif Başkanı Hüseyin Kasapoğlu ise konuşmasında, “Başkanım size şok teşekkür ediyoruz. Uzun yıllardır bir umut başladığımız bu büyük projeyi tamamlamamızda en büyük destek ve emeği siz verdiniz. Ne zaman kapınızı çalsak bizi geri çevirmediniz. İnşallah seçimlerden zaferle ayrılacağız ve yeni sanayi sitemize geçeceğiz” diye konuştu.

Kooperatif üyeleri de “Bizim hayal ettiğimiz proje Başkan Yücel’le gerçek oldu.” dediler ve Başkan Yücel’e teşekkür ettiler.

'Hayal proje Başkan Yücel'le gerçek oldu'

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Mar 2024 - 14:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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