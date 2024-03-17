İki kardeş arazi tartışmasında babasını öldürdü

Gaziantep'te babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Halaf Açıkbaş ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, uzun süre önce babaları Müslüm Açıkbaş'tan tarla ve bahçelerin paylaşılmasını istediği iddia edildi. 6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi kabul etmemesi üzerine iki kardeş, babalarına ait fıstık bahçesine gitti ve traktörle buradaki ağaçları yıktı. Sonrasında ise iki kardeş yine babalarının evine giderek arazi paylaşımını yapmasını isteyerek tartıştı.
İKİ KARDEŞ BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş’ı otomobiliyle alıp şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bunu öğrenen Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Yeniden yaşanan tartışma sırasında 2 kardeş yanlarındaki bıçakla baba, anne ve küçük kardeşe saldırdı. Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.
Olayın ardından kaçan Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.