Şoke eden alışveriş! Kargo paketinden insan kanı çıktı

TikTok'ta ' anna_200.1 ' kullanıcı ismiyle Anna Marie internetten kıyafet sipariş ettiğini ve kargo paketinden çıkanlar karşısında şoke olduğunu anlattı. Kargo paketinde bir konserve kutusu ve insan kanı bulunan tüpün çıktığını söyleyen Marie'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

KANSER TARAMASI TESTİ TÜPLERİ ÇIKTI

Şişenin bir test şirketinden geldiğini belirten Marie bunun tamamen kargo şirketi hatası olduğunu söyledi. Çıkan insan kanı sebebiyle durumu Marie polise bildirdi. Exact Sciences'tan bir laboratuvar müdürüyle yapılan görüşmenin şişenin kökenini ortaya çıkardığını iddia eden Marie, bu tüplerin kanser taraması için kullandığını söyleyerek herhangi bir enfeksiyon testi olmadığını söyledi.

BU İLK HATA DEĞİL

Yaşanan karışıklık sonrasında kargo firmasıyla da iletişime geçtiğini söyleyen genç kadın kendilerinden kaynaklanan bir karışıklık sebebiyle bu durumun yaşandığını ve çoğunlukla bu tür hatalı olayın yaşandığını söyledi.

Kaynak: MEDYATAVA