Alanya'da silahlı kavga kanlı bitti

ALANYA’NIN Avsallar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy (61) ile N.B. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, Fidanboy'a tabancayla ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fidanboy, kurtarılamadı. Çeşitli suçlardan da kaydı bulunan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.