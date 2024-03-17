17 Mar 2024 - 14:35- Gündem G:

Alanya'da silahlı kavga kanlı bitti

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Alanya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Alanya'da silahlı kavga kanlı bitti mask
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ALANYA’NIN Avsallar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy (61) ile N.B. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, Fidanboy'a tabancayla ateş ederek, motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fidanboy, kurtarılamadı. Çeşitli suçlardan da kaydı bulunan zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
# sağlık, Alanya, acil

17 Mar 2024 - 14:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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