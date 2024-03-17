Yine sağlıkta şiddet! Hasta yakınları, doktoru darbetti

Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvuran bir hastanın yakınları, önce acilde çalışan nöbetçi hekimlere ve sağlık çalışanlarına hakarette bulundu. Şüpheliler daha sonra nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O.'nun kafasına yumruk atıp darbetti.

ÖNCE HAKARET ETTİLER SONRA KAFASINA YUMRUK ATTILAR

Olayda, şüpheliler ile kavgayı ayırmaya çalışan personel ve doktorlar arasında da arbede yaşandı. Doktorun 'beyaz kod' bildiriminde bulunması üzerine 2 şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA