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Yine sağlıkta şiddet! Hasta yakınları, doktoru darbetti

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Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O, hasta yakınları tarafından darbedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yine sağlıkta şiddet! Hasta yakınları, doktoru darbetti mask
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Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine başvuran bir hastanın yakınları, önce acilde çalışan nöbetçi hekimlere ve sağlık çalışanlarına hakarette bulundu. Şüpheliler daha sonra nöbetçi acil tıp uzmanı doktor U.O.'nun kafasına yumruk atıp darbetti.

ÖNCE HAKARET ETTİLER SONRA KAFASINA YUMRUK ATTILAR

Olayda, şüpheliler ile kavgayı ayırmaya çalışan personel ve doktorlar arasında da arbede yaşandı. Doktorun 'beyaz kod' bildiriminde bulunması üzerine 2 şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı. 

Kaynak: DHA
# Bir, sağlık, sonra, Devlet, acil

17 Mar 2024 - 13:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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