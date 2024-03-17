Arkadaşını kız meselesi yüzünden sokak ortasında vurdu

A.H. katıldığı bir doğumgünü kutlamasında bir arkadaşıyla kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle kutlama sona erdi. Tartışmanın taraflarından biri evden aldığı tabancayla A.H.'nin evinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı; ateş eden şüpheliyle A.H. arasında bir süre kovalamaca yaşandı.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Şüpheli, A.H.'yi tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.H., ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.