Havalimanında bomba paniği! Apar topar boşaltıldı

İsviçre, Fransa ve Almanya'nın sınır bölgelerinde bulunan ve ortak kullandıkları Basel-Mulhouse EuroAirport havalimanında bomba paniği yaşandı. Havalimanı apar topar boşaltıldı..NTV'nin aktardığı bilgiye göre dün de aynı havalimanı için bir bomba ihbarı daha gelmişti. Ancak ihbar asılsız çıkmıştı. Üç ülkenin ortak kullanımında olan bu havalimanı, Avrupa'nın önemli hava ulaşım merkezlerinden biridir.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.