Ünlü rapçi müslüman oldu

Amerikalı ünlü rapçi Lil Jon müslüman oldu. California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman olan Lil Jon'un bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Jon, sosyal medyada paylaşılan videoda şehadet getirirken görüldü.

Ünlü rapçi cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'nde şehadet getirerek Müslüman oldu

Kaynak: Haber Merkezi