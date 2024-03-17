17 Mar 2024 - 11:29- Magazin G:

Ünlü rapçi müslüman oldu

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Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu

Ünlü rapçi müslüman oldu mask
Ünlü rapçi müslüman oldu
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Amerikalı ünlü rapçi Lil Jon müslüman oldu. California'daki bir camide şehadet getirerek Müslüman olan Lil Jon'un bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Jon, sosyal medyada paylaşılan videoda şehadet getirirken görüldü.

Ünlü rapçi cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'nde şehadet getirerek Müslüman oldu

Ünlü rapçi müslüman oldu

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Bir

17 Mar 2024 - 11:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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