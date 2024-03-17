- Ekonomi

Antalya ve Alanya'daki ev sahipleri için son gün 31 Mart! Yaptırmayana ceza geliyor

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Antalya ve Alanya'daki ev sahipleri için kira beyannameleri vermek için son tarih 31 Mart. Beyanname vermeyenler ceza ile karşı karşıya kalacak.

Antalya ve Alanya'daki ev sahipleri için son gün 31 Mart! Yaptırmayana ceza geliyor mask
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Ev sahiplerine kira beyannamesi vermeleri için uyarı geldi. Antalya ve Alanya'da yaşayan ev sahiplerinin kirada olan evleri için kira beyannamelerini mart ayı sonuna kadar vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Beyanamenin son tarihi 31 Mart . Bu tarihe kadar vermeyenler ceza ile karşı karşıya kalacak. 

İKİ EŞİT TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor. Eğer ev sahipleri emekli ve ev kadınları tek bir gayrimenkulden kira geliri elde ediyorlarsa kira beyannamesi verme ve vergi ödeme yükümlülüğünden muaftır.Kira beyannamesini zamanında vermeyen ev sahipleri, beyan edilmeyen kira geliri üzerinden gelir vergisi hesaplanmak suretiyle verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ile karşılaşabilir. 

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Mar 2024 - 10:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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