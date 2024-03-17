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Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı

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Yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü şarkıcı Cenk Eren'in yeni halini görenler gözlerine inanamadı.

Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı mask
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Estetikli ünlüler kervanına katılan son isim ünlü şarkıcı Cenk Eren oldu. Yüz gerdirme ameliyatı yaptıran şarkıcının sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Ünlü şarkıcının yeni halini görenler tanımakta zorlandı. 

Uzun süredir ortalarda olmayan Cenk Eren'in sessizliğinin nedeni belli oldu. Yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü şarkıcı bu yüzden uzun süredir sosyal medyada çok aktif olmadığı ortaya çıktı. Ameliyat sonrası sosyal medyada paylaşım yapan Eren'e pek çok yorum ve beğeni geldi. Takipçilerinden kimi bu değişimi beğenirken kimi ise yeni halinin kendisine hiç benzemediğine dikkat çekti. 

Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, Son

17 Mar 2024 - 10:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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