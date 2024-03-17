Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı

Estetikli ünlüler kervanına katılan son isim ünlü şarkıcı Cenk Eren oldu. Yüz gerdirme ameliyatı yaptıran şarkıcının sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Ünlü şarkıcının yeni halini görenler tanımakta zorlandı.
Uzun süredir ortalarda olmayan Cenk Eren'in sessizliğinin nedeni belli oldu. Yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü şarkıcı bu yüzden uzun süredir sosyal medyada çok aktif olmadığı ortaya çıktı. Ameliyat sonrası sosyal medyada paylaşım yapan Eren'e pek çok yorum ve beğeni geldi. Takipçilerinden kimi bu değişimi beğenirken kimi ise yeni halinin kendisine hiç benzemediğine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.