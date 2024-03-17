Cenk Eren'i görenler gözlerine inanamadı

Estetikli ünlüler kervanına katılan son isim ünlü şarkıcı Cenk Eren oldu. Yüz gerdirme ameliyatı yaptıran şarkıcının sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Ünlü şarkıcının yeni halini görenler tanımakta zorlandı.

Uzun süredir ortalarda olmayan Cenk Eren'in sessizliğinin nedeni belli oldu. Yüz gerdirme ameliyatı olan ünlü şarkıcı bu yüzden uzun süredir sosyal medyada çok aktif olmadığı ortaya çıktı. Ameliyat sonrası sosyal medyada paylaşım yapan Eren'e pek çok yorum ve beğeni geldi. Takipçilerinden kimi bu değişimi beğenirken kimi ise yeni halinin kendisine hiç benzemediğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi