Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek

Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar hız kazandı. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.

A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.

7200 GÜN ŞARTI





3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur'dan emekli olabilecek. Yeni düzenlemeden bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.

Kaynak: A HABER