Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek

Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar hız kazandı. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.
A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.
7200 GÜN ŞARTI
3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur'dan emekli olabilecek. Yeni düzenlemeden bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.
Kaynak: A HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.