17 Mar 2024 - 09:26- Ekonomi G:

Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek

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Bağ-Kur'da yapılan prim eşitlenme çalışmaları sürüyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişi erken emeklilik fırsatı doğacak. İşte ayrıntılar...

Bakan müjdeyi duyurdu; 1 milyon kişi erken emekli olabilecek mask
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Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için çalışmalar hız kazandı. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken  emekli olması planlanıyor.

A Haber'de yer alan habere göre eğer reform tüm süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.

7200 GÜN ŞARTI

3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur'dan emekli olabilecek. Yeni düzenlemeden bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.

Kaynak: A HABER
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17 Mar 2024 - 09:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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