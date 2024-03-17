17 Mar 2024 - 09:02- Asayiş

Refüjde şüpheli çanta paniği: Araç trafiğine kapatıldı

Osmaniye'de refüjde ağaç dibine bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Yolun trafiğe kapatılıp çevre güvenliği alındıktan sonra, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içi boş çıktı.