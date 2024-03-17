Refüjde şüpheli çanta paniği: Araç trafiğine kapatıldı

Osmaniye'de refüjde ağacın dibine bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi, Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.
İÇİ BOŞ ÇIKTI
Bomba imha robotu ile uzaktan kontrollü şekilde patlatılan çanta, boş çıktı. Polisin çalışmasının ardından yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.