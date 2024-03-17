17 Mar 2024 - 09:02- Asayiş G:

Refüjde şüpheli çanta paniği: Araç trafiğine kapatıldı

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Osmaniye'de refüjde ağaç dibine bırakılan şüpheli çanta, bomba paniğine neden oldu. Yolun trafiğe kapatılıp çevre güvenliği alındıktan sonra, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Refüjde şüpheli çanta paniği: Araç trafiğine kapatıldı mask
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Osmaniye'de refüjde ağacın dibine bırakılan şüpheli çanta, vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi, Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgede vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

İÇİ BOŞ ÇIKTI

Bomba imha robotu ile uzaktan kontrollü şekilde patlatılan çanta, boş çıktı. Polisin çalışmasının ardından yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. 

Kaynak: DHA
# araç, Polis

17 Mar 2024 - 09:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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