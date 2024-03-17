Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Antalya ile birlikte Trabzon, Muğla, Erzurum ve Kastamonu’da yaşayan vatandaşlara yağış uyarısı geldi, Yağışın Muğla-Burdur-Antalya doğusunda yerel hafif, İç Anadolu kuzey ve doğusunda yer yer hafif, Orta ve Doğu Karadeniz’de hafif ve yer yer orta kuvvette olması tahmin ediliyor.

KAR GELİYOR

Doğu Anadolu’da ise yağışın orta kuvvette ve birçok ilde yağmur, tepelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzeydoğu Anadolu’da ise Bayburt-Erzurum-Kars-Ardahan-Ağrı hattında karla karışık yağmur ve bazı saatlerde kar yağışı görülebilecek.

SEL UYARISI





Uzmanlar yağışlı hava karşısında vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Vatandaşlara, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları, ani sel baskınlarına karşı tedbir almaları ve gerekli durumlarda yetkililere haber vermeleri aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi