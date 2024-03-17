- Gündem

Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Antalya ile birlikte 5 ilde bugün yağışlı bir hava olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre  Antalya ile birlikte Trabzon, Muğla, Erzurum ve Kastamonu’da yaşayan vatandaşlara yağış uyarısı geldi, Yağışın Muğla-Burdur-Antalya doğusunda yerel hafif, İç Anadolu kuzey ve doğusunda yer yer hafif, Orta ve Doğu Karadeniz’de hafif ve yer yer orta kuvvette olması tahmin ediliyor.

KAR GELİYOR

Doğu Anadolu’da ise yağışın orta kuvvette ve birçok ilde yağmur, tepelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzeydoğu Anadolu’da ise Bayburt-Erzurum-Kars-Ardahan-Ağrı hattında karla karışık yağmur ve bazı saatlerde kar yağışı görülebilecek. 

SEL UYARISI

Uzmanlar yağışlı hava karşısında vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Vatandaşlara, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları, ani sel baskınlarına karşı tedbir almaları ve gerekli durumlarda yetkililere haber vermeleri aktarıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Antalya, haber, meteoroloji, yağmur, Hava

17 Mar 2024 - 08:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı! mask
Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı!
Feci kaza! Konteyner yüklü gemi limana çarptı: 3 vinç devrildi mask
Feci kaza! Konteyner yüklü gemi limana çarptı: 3 vinç devrildi
Korkunç olay! Operatörün başına vinçten kopan halat düştü, feci şekilde can verdi mask
Korkunç olay! Operatörün başına vinçten kopan halat düştü, feci şekilde can verdi
Sanatçı Nesrin Ersipahi yaşamını yitirdi mask
Sanatçı Nesrin Ersipahi yaşamını yitirdi
Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu mask
Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu
Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber