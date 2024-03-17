- Asayiş

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

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Gaziantep'te gün içerisinde iki kez tartışma yaşadığı husumetlisi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Mehmet Polat (25), hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu mask
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Mehmet Polat, ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile  gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. İkili arasında tekrar yine tartışma çıkarken kimliği belirsiz kişi, tabancayla Mehmet Polat'a ateş edip kaçtı. Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
# sağlık, GÜN, Polis, sonra

17 Mar 2024 - 08:46 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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