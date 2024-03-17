Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Mehmet Polat, ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. İkili arasında tekrar yine tartışma çıkarken kimliği belirsiz kişi, tabancayla Mehmet Polat'a ateş edip kaçtı. Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.