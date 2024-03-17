Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Mehmet Polat, ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi ile gün içinde tartıştıktan sonra akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. İkili arasında tekrar yine tartışma çıkarken kimliği belirsiz kişi, tabancayla Mehmet Polat'a ateş edip kaçtı. Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA