Neslihan Atagül'ün iddialı tarzı dudak uçuklattı

Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Nesihan Atagül, son olarak Milano pozlarıyla adından söz ettirdi. Uzun yıllar sonra tarzında ilk kez değişikliğe giden ünlü oyuncu görenleri yine kendine hayran bırakmasını bildi. Atagül'ün daha önce Kim Kardashian'ın giydiği ceketinin fiyatı dudak uçuklattı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Atagül'ün jean görünümlü kolları ve yakası siyah tüylerden oluşan ceketinin fiyatı 34 bin 536 TL

Kaynak: Haber Merkezi