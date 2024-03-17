Neslihan Atagül'ün iddialı tarzı dudak uçuklattı

Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Nesihan Atagül, son olarak Milano pozlarıyla adından söz ettirdi. Uzun yıllar sonra tarzında ilk kez değişikliğe giden ünlü oyuncu görenleri yine kendine hayran bırakmasını bildi. Atagül'ün daha önce Kim Kardashian'ın giydiği ceketinin fiyatı dudak uçuklattı.
DUDAK UÇUKLATAN FİYAT
Atagül'ün jean görünümlü kolları ve yakası siyah tüylerden oluşan ceketinin fiyatı 34 bin 536 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.