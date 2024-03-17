17 Mar 2024 - 08:39- Magazin G:

Neslihan Atagül'ün iddialı tarzı dudak uçuklattı

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Başarılı oyuncu Neslihan Atagül bir televizyon programına katılmak için Milano'ya gitti. İddialı tarzının fiyatını duyanların için dudağı uçukladı.

Neslihan Atagül'ün iddialı tarzı dudak uçuklattı mask
Neslihan Atagül'ün iddialı tarzı dudak uçuklattı
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Ekranların en beğenilen oyuncularından olan Nesihan Atagül, son olarak Milano pozlarıyla adından söz ettirdi. Uzun yıllar sonra tarzında ilk kez değişikliğe giden ünlü oyuncu görenleri yine kendine hayran bırakmasını bildi.  Atagül'ün daha önce Kim Kardashian'ın giydiği ceketinin fiyatı dudak uçuklattı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Atagül'ün jean görünümlü kolları ve yakası siyah tüylerden oluşan ceketinin  fiyatı  34 bin 536 TL

Neslihan Atagül'ün iddialı tarzı dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
# oyuncu, Son, sonra

17 Mar 2024 - 08:39 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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