İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz

Almanya'nın yurt dışındaki istihbarat faaliyetlerinden sorumlu teşkilatı Federal Haber Alma Servisi (BND) alışılmışın dışında bir kampanya ile eleman aramaya başladı. Deutsche Welle'deki habere göre BND, sokaklardaki afişlerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarında dikkat çekici sloganlarla yeni elemanlar kazanmaya çalışıyor.
'TERÖRİSTLERİ ARIYORUZ'
Cuma akşamı tanıtımı yapılan kampanyadaki afişlerde örneğin büyük puntolarla "Teröristleri arıyoruz" yazıyor, altında da biraz daha küçük puntolu yazıda "Onları bizimle birlikte bul" ifadesi yer alıyor. BND, sosyal medya kampanyasında da casusluk filmlerinden tanınan gizemli görseller, animasyonlar, sözler ve müziklerle genç insanlara ulaşmaya çalışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.