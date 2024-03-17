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İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz

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Almanya'nın dış istihbarat birimi BND, nitelikli iş gücü eksikliğinin artması üzerine alışılmadık bir yönteme başvurdu ve reklam panolarına ilanlar asıldı.

İstihbarattan alışılmadık ilan: Teröristleri arıyoruz mask
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Almanya'nın yurt dışındaki istihbarat faaliyetlerinden sorumlu teşkilatı Federal Haber Alma Servisi (BND)  alışılmışın dışında bir kampanya ile eleman aramaya başladı. Deutsche Welle'deki habere göre BND, sokaklardaki afişlerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarında dikkat çekici sloganlarla yeni elemanlar kazanmaya çalışıyor.

'TERÖRİSTLERİ ARIYORUZ'

Cuma akşamı tanıtımı yapılan kampanyadaki afişlerde örneğin büyük puntolarla "Teröristleri arıyoruz" yazıyor, altında da biraz daha küçük puntolu yazıda "Onları bizimle birlikte bul" ifadesi  yer alıyor. BND, sosyal medya kampanyasında da casusluk filmlerinden tanınan gizemli görseller, animasyonlar, sözler ve müziklerle genç insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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17 Mar 2024 - 08:19 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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