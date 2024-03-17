17 Mar 2024 - 08:04- Asayiş G:

İstasyonda dehşet! Yüzüne 40 dikiş atıldı

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İstanbul Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu’nda görevli Gülnihal Karadereli(34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İstasyonda dehşet! Yüzüne 40 dikiş atıldı mask
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İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay(36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin(34) yanına yaklaştı. O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

KİN BESLEDİĞİ İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Polis ekipleri Çetin Aktay’ı yakalayarak gözaltına aldı. Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay’ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

# Kadın, Gelen, sağlık, Polis

17 Mar 2024 - 08:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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