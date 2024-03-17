- Asayiş

'Dur' ihtarına uymayan araçta korkutan manzara...

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İstanbul Bahçelievler'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı.

'Dur' ihtarına uymayan araçta korkutan manzara... mask
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Plakasız olduğu iddia edilen seyir halindeki bir otomobili polis ekiplerinin dikkatini çekerek, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başlayan otomobil kasisten geçtiği sırada arıza yaptı. Bunun üzerine otomobili terk eden şüpheli 2 kişi, yaya olarak uzaklaşmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli ise yakalanamadı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR

Polis, şüphelilerin terk ettiği otomobilde yaptığı incelemede uzun namlulu silah buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra silahlar ve otomobil detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. 

Kaynak: DHA
# Bir, Polis, Otomobil, sonra

17 Mar 2024 - 07:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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