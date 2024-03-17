'Dur' ihtarına uymayan araçta korkutan manzara...

Plakasız olduğu iddia edilen seyir halindeki bir otomobili polis ekiplerinin dikkatini çekerek, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başlayan otomobil kasisten geçtiği sırada arıza yaptı. Bunun üzerine otomobili terk eden şüpheli 2 kişi, yaya olarak uzaklaşmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli ise yakalanamadı.
UZUN NAMLULU SİLAHLAR
Polis, şüphelilerin terk ettiği otomobilde yaptığı incelemede uzun namlulu silah buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra silahlar ve otomobil detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.