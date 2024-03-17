Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Ankara'dan Van'a giden Zekayi Boy'un kullandığı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekayi Boy ile beraber 15 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA