- Asayiş

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi

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Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, sürücü ile beraber 15 kişi yaralandı.

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi mask
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Ankara'dan Van'a giden Zekayi Boy'un kullandığı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekayi Boy ile beraber 15 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA
# Bir, sağlık, Polis, yolcu otobüsü

17 Mar 2024 - 07:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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