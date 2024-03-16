Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sinden veda!

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık projeye veda etti.
Diziden karelerini peş peşe paylaşan Gizem Yanık paylaşımına; 'Bugün çok kıymetli ve sonsuz şey öğrendiğim bir yolculuğun sonu. Harika yol arkadaşları edindim hepsine sonsuz teşekkür ediyorum' diyerek duygusal bir not düştü.
Genç oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'Daha çok izlemeliydik', 'Harika bir yeteneksin', 'Hem güzel hem yetenekli' gibi yorumlar yapıldı.
Kızılcık Şerbeti oyuncularından Selin Türkmen'de kayıtsız kalmadı ve 'Seni o kadar çok seviyoum ki canımın içi' ifadelerini kullandı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.