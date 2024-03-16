Cem Yılmaz'ın sevgilisi o soruya kayıtsız kalamadı: Eniştenizle...

Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce gönlünü yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Cem Yılmaz konuya dair sorulara cevapsız kalırken yeni sevgilisi Necla Karahalil takipçisinin sorusunu yanıtsız bırakmadı.
Necla Karahalil, "Cem Yılmaz'la aranızda bir şey var mı?" sorusuna, "yok bir şey ya eniştenizle buldumcuk olduk o kadar" diyerek cevap verdi. Karahalil'in bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.