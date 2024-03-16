16 Mar 2024 - 23:19- Magazin G:

Cem Yılmaz'ın sevgilisi o soruya kayıtsız kalamadı: Eniştenizle...

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Cem Yılmaz ile Necla Karahalil kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladı. Karahalil, sosyal medyadan gelen o soruya yanıt vererek gündeme bomba gibi düştü.

Cem Yılmaz'ın sevgilisi o soruya kayıtsız kalamadı: Eniştenizle... mask
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Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce gönlünü yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Cem Yılmaz konuya dair sorulara cevapsız kalırken yeni sevgilisi Necla Karahalil takipçisinin sorusunu yanıtsız bırakmadı.

Necla Karahalil, "Cem Yılmaz'la aranızda bir şey var mı?" sorusuna, "yok bir şey ya eniştenizle buldumcuk olduk o kadar" diyerek cevap verdi. Karahalil'in bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: MYNET
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16 Mar 2024 - 23:19 - Magazin

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