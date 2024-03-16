Nakit avans ve kredi kullananlar dikkat! Bankalar yaptırıma gidiyor

Bankalar, nakit avans ve bireysel kredi kullanımında artan altın ve döviz talebini engellemek adına müşterilerini taahhüt almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı tedbirler ve yapılan düzenlemelere rağmen, yaklaşan seçim atmosferi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle vatandaşların altın ve döviz talebinde artış yaşandığı gözlemlendi.

BANKALARDAN 'ÖNLEM ADIMI'

TCMB'nin tüketici kredileri ve kredi kartı borçlanmalarıyla döviz talebinin azaltılması amacıyla yaptığı hamlelerin ardından, bankalar da kendi önlemlerini almaya başladı. Mynet'te yer alan habere göre, bankalar, nakit avans ve tüketici kredisi kullanacak müşterilerinden altın ve döviz alımı yapmamaları konusunda taahhüt istedi. Bu taahhüdün, kredi kullanımının amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve finansal sistemde istikrarın sağlanması amacını taşıdığı belirtildi.

VATANDAŞLARDAN TAAHHÜT İSTENDİ

Taahhüt metninde, tüketici kredilerinin kişisel ihtiyaçların karşılanması için sağlanan finansal destek olduğu vurgulandı. Altın ve döviz alımı gibi işlemlerin, kredi kullanımının amacına aykırı olduğu ve bankaların bu tür işlemleri engellemek için gerekli tedbirleri alabileceği ifade edildi. Ayrıca, müşterilerin taahhüt metnini imzalayarak bu kurala uymayı kabul etmeleri istendi.

Taahhüt metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Bilindiği üzere tüketici kredileri; gerçek kişi tüketicilerin eğitim, sağlık, seyahat, taşınma, evlilik, alışveriş vb. kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir defada sağlanan finansal destek kredileridir. Bireysel ihtiyaç veya ek hesap olarak kullandırılacak tüketici kredileri ile sağlanan finansal destek ile;

Altın veya döviz alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi vb. finansal getiri sağlama amaçlı yatırımlar,

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması,

Kripto para piyasası hesaplarına veya bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına aktarılması,

Yurt dışına transfer yapılması,

İşlemleri kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil etmektedir.

Bankaların aldığı bu tedbirler, finansal istikrarın korunması ve ekonomik dengenin sağlanması amacıyla atılan adımlar olarak değerlendirildi.

Kaynak: KARAR