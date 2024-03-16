16 Mar 2024 - 22:29- Magazin G:

Hazal Kaya'dan bomba itiraf: Ali'yi arkadaşlarından kıskanıyorum

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazal Kaya katıldığı bir programda kıskançlığıyla ilgili şok itiraflarda bulundu.

Hazal Kaya'dan bomba itiraf: Ali'yi arkadaşlarından kıskanıyorum mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazal Kaya, Berfu Yenenler’in “Talk Show Perileri” programına konuk oldu.

Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Kaya, “Ali’yi kıskanır mısın” sorusuna verdiği cevapla şaşırttı:

“Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan o işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Akşam baş başa yemeğe mi gitsek desem öyle bir mutluluk yok mesela.”

Ünlü oyuncu eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet etti: “Üşengeçliğini değiştirmek isterdim. Ali masanın ucundaki şekere ulaşamadığı için çayına artık şeker atmayan birisi.”

İki çocuğu olan Kaya “Üçüncü çocuk istiyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır ama evlatlık alabiliriz ya da koruyucu aile olabiliriz.”

Kaynak: HÜRRİYET
# açıklama, oyuncu, Hazal Kaya, kıskançlık, etti, Bir, çocuk, aile

16 Mar 2024 - 22:29 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kayra Şenocak'tan Kızılcık Şerbeti'ne veda mask
Kayra Şenocak'tan Kızılcık Şerbeti'ne veda
İftarlarını Bliss Beach Restaurant’ta açtılar mask
İftarlarını Bliss Beach Restaurant’ta açtılar
Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım mask
Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den şok eden "Survivor" iddiası! Gözler Acun'a çevrildi mask
Mehmet Ali Erbil'den şok eden "Survivor" iddiası! Gözler Acun'a çevrildi
22 yıl sonra bir araya geldiler mask
22 yıl sonra bir araya geldiler
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den müjdeli haber mask
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'den müjdeli haber
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber