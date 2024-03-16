Hazal Kaya'dan bomba itiraf: Ali'yi arkadaşlarından kıskanıyorum

Hazal Kaya, Berfu Yenenler’in “Talk Show Perileri” programına konuk oldu.
Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Kaya, “Ali’yi kıskanır mısın” sorusuna verdiği cevapla şaşırttı:
“Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan o işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Akşam baş başa yemeğe mi gitsek desem öyle bir mutluluk yok mesela.”
Ünlü oyuncu eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet etti: “Üşengeçliğini değiştirmek isterdim. Ali masanın ucundaki şekere ulaşamadığı için çayına artık şeker atmayan birisi.”
İki çocuğu olan Kaya “Üçüncü çocuk istiyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır ama evlatlık alabiliriz ya da koruyucu aile olabiliriz.”
Kaynak: HÜRRİYET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.