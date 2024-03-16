Hazal Kaya'dan bomba itiraf: Ali'yi arkadaşlarından kıskanıyorum

Hazal Kaya, Berfu Yenenler’in “Talk Show Perileri” programına konuk oldu.

Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Kaya, “Ali’yi kıskanır mısın” sorusuna verdiği cevapla şaşırttı:

“Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan o işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Akşam baş başa yemeğe mi gitsek desem öyle bir mutluluk yok mesela.”

Ünlü oyuncu eşinin üşengeçlik huyundan da şikayet etti: “Üşengeçliğini değiştirmek isterdim. Ali masanın ucundaki şekere ulaşamadığı için çayına artık şeker atmayan birisi.”

İki çocuğu olan Kaya “Üçüncü çocuk istiyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hayır ama evlatlık alabiliriz ya da koruyucu aile olabiliriz.”

Kaynak: HÜRRİYET