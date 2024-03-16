16 Mar 2024 - 22:07- Magazin G:

Nuri Bilge Ceylan'dan Ferhat Göçer'e özür!

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Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullanması ikili arasında gerilime neden olmuştu. Ferhat Göçer özür beklediğini açıklamasının ardından Nuri Bilge Ceylan sanatçıyı aradı.

Nuri Bilge Ceylan'dan Ferhat Göçer'e özür! mask
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'Kuru Otlar Üstüne' filminde şarkısının izinsiz kullanıldığını açıklayan şarkıcı Ferhat Göçer'den özür dilendi. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapım şirketinin müdürü, şarkıcının başkanı olduğu meslek birliğini arayıp "Gözümüzden kaçmış, özür dileriz" dedi.

Özür dileme konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Nuri Bilge Ceylan'ın şirketinin müdürü, Ferhat Göçer'i aradı.

TELİF ÖDEMESİ HALA KONUŞULMADI

Ferhat Göçer'i arayan Nuri Bilge Ceylan'ın NBC adlı şirketinin müdürü Barış Yıldırım, Göçer'e ulaşamadı çünkü Göçer, klip çekimi için yurt dışında olmasından dolayı MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy'a ulaştı.

GÖÇER'İ CANNES'A DAVET ETTİ

Daha sonra MSG'den yapılan açıklamaya göre, Dr. Av. Barış Şensoy ile Barış Yıldırım arasında geçen konuşma şöyle:

“Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış. Olmaması gereken bir şey. Normalde aslında telifle ilgili şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu, hoca da üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür de ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz.”

Avukat, telefonda Göçer'den telif ihlali konusunda özür dileyerek "Gözümüzden kaçmış. Nuri bey de çok üzüldü" dedi. 5 bin dolar telif ücretinin ödenmesi konusu ise şimdilik konuşulmadı.

Kaynak: KARAR

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16 Mar 2024 - 22:07 - Magazin

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