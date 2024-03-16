Feci kaza! Çöp kamyonu kadına çarptı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çöp kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, çöp kamyonu sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadının cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülürken, kimliğinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.