16 Mar 2024 - 20:36- Gündem G:

Havalimanında yaşayan akademisyen Silivri'ye gönderildi

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İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, 2 aydır İstanbul Havaalanı'nda yaşıyordu. Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Havalimanında yaşayan akademisyen Silivri'ye gönderildi mask
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İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyordu. Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.

İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

İKİ AY BOYUNCA HAVALİMANINDA YAŞADI

İranlı akademisyen, Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gidip buradan da ret cevabı alınca İstanbul Havalimanı'na geri dönmüş ve yaklaşık iki ay boyunca havalimanında yaşamaya başlamıştı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kanada'ya gidemeyen ülkesi İran'a da dönmek istemeyen İranlı kadın, iki ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı. Olay üzerine çalışma başlatan havalimanı polisi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Yapılan görüşmelerin ardından İranlı Dr. Shiva Kaviani, gönderme işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. İranlı kadının, işlemleri tamamlanana kadar Silivri Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı öğrenildi.

Kaynak: KARAR

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16 Mar 2024 - 20:36 - Gündem

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