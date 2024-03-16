16 Mar 2024 - 20:33- Gündem G:

Feci olay! Sulama kanalında ceset bulundu

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Adana'da su kanalında sürüklenen erkek cesedi bulundu.

Feci olay! Sulama kanalında ceset bulundu mask
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Adana'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin İlhan İşçi (64) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. 

Olay, akşam saatlerinde  Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kanaldaki akıntıda bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla sulama kanalındaki kişinin cansız bedenini çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin İlhan İşçi’ye ait olduğu belirlendi. İşçi’nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
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16 Mar 2024 - 20:33 DHA Adana- Gündem

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