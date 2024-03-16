Feci olay! Sulama kanalında ceset bulundu

Adana'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Sudan çıkarılan cesedin İlhan İşçi (64) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Kanaldaki akıntıda bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla sulama kanalındaki kişinin cansız bedenini çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin İlhan İşçi’ye ait olduğu belirlendi. İşçi’nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.