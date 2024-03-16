16 Mar 2024 - 20:24- Magazin G:

Survivor Sema, Pınar'ın elenmesine göbek attı

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Survivor Sema diskalifiye olmasına neden olan Pınar'ın adaya vedasına göbek atarak cevap verdi.

Survivor Sema, Pınar'ın elenmesine göbek attı mask
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Survivor All Star'ın günlerde yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Elenen ismi gören eski Survivor yarışmacısı Sema'dan gönderme gecikmedi.

Yarışmada yapılan düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek veda etti.

Geçtiğimiz haftalarda Pınar'a şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema Aydemir ise önce halay çekti sonra da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Allah'ım çok şükür" repliğini paylaştı.

Survivor'ın geçtiğimiz ay yayınlanan bir bölümünde Sema Aydemir adada "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen" diyerek Pınar'ın yanına gitti. Pınar da "Sana mı soracağım?" cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi.

SEDA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI 

Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma" derken ikili birbirine tekrardan temas etti.

Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat attı. Sema araya giren arkadaşlarına "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi. Pınar da "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.

Sema için acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurarak "Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık.

Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin.

Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: POSTA

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16 Mar 2024 - 20:24 - Magazin

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