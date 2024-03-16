Türkiye bu iddia ile çalkalanıyor! Altında dev vurgun mu yapıldı?

Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seda Demiralp, altın ithalatındaki kota uygulamasının yarattığı çarpık yapıya dikkat çekti. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'de altının kilogram fiyatının dünya piyasasından 2-3 bin dolar daha fazla olduğunu ve bu durumun belirli ithalatçıları "hiç çabasız zengin" ettiğini vurguladı. Demiralp, bu "şanslı" ithalatçıların kim olduğu ve kotaya nasıl dahil oldukları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmediğine işaret etti.

Kota uygulamasının, altın sektörünün dahi şikayetçi olduğu kaçakçılık sorununu tetiklediğini belirten Demiralp, mevcut suçla mücadele kanallarının bu durumu önlemede yetersiz kaldığını ifade etti. Ekonomist, Türkiye'nin altına olan "tuhaf merakı"na ve altın fiyatlarının yapay olarak yükseltilmesiyle ithalata harcanan döviz miktarının azaltılma çabasına dikkat çekti.

'ALTINA DOĞRUDAN VERGİ GELSİN'

Demiralp, rant ve kaçakçılığın devleti zayıflatan önemli sorunlar olduğunu belirtirken, altın ithalatı politikalarının rasyonel bir zemine oturtulması gerektiğinin altını çizdi. Alternatif olarak altına doğrudan vergi getirilmesi ve bu şekilde yapılmak istenenin açıkça ortaya konulması gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Seda Demiralp'in X'ten yaptığı paylaşım:

''Rasyonel zemine dönmekten başka yolumuzun kalmadığını kabul ediyoruz, ama hala rant yaratma politikalarına devam ediyoruz. Altın ithalatındaki kota uygulaması mesela. Sonucu belli. Bizde altının fiyatı dünyadaki kg fiyatından 2-3 bin dolar fazla oluyor, böylece bu kotaya girebilen “şanslı” ithalatçılar hiç çabasız zengin oluyor. Kim o ithalatçılar, nasıl giriyorlar o kotaya onu da hiç bilemiyoruz. O da yetmiyor, kota işi bir de altın kaçakçılığı sorunu doğuruyor ki altın sektörü bile şikayet ediyor artık. Hani ABD yada UK filan olsak biz kaçakçılığı bir şekilde önleriz deriz. Zaten suçla mücadele kanallarımız felç olmuş, kota gibi bir uygulamanın kaçakçılığı artıracağını tahmin etmek zor mu? Altına tuhaf merakımız zaten ayrı konu ama madem ki amaç, altın pahalansın, altına yönelik ihtiyaç azalsın, altın ithalatına fazla döviz harcamayalım, bunu altın fiyatını yapay yükseltmek dışında yollarla yapmak gerek o zaman. Altına ihtiyacı azaltalım, ama faizi daha çok artırmayalım derken fena halde rant yaratıyoruz. Madem öyle, altına doğrudan vergi gelsin, ne yapılıyorsa açık açık yapılsın, yapılmak istenen de belli olsun, hiç değilse birilerine rant yaratılmamış olsun. Rant ve kaçakçılık devleti ciddi derecede zayıflatan berbat sorunlar. Bunlardan normal sonuç gibi bahsedemeyiz.''

Kaynak: KARAR