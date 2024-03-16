İliç maden faciasında flaş gelişme! İşçilerin pikapına...

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni sahasında siyanürlü liç yığının göçmesi sonucu göçük altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı. Liç yığını altında kalan 9 maden işçisinden birine ulaşılıp ulaşılmadığı ise bilinmiyor.
İşçilerin kullandığı pikapa ulaşıldığını Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabından duyurdu.
Aksu paylaşımı şöyle:
“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında.”
NE OLMUŞTU?
Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.
Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.
İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.