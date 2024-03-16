16 Mar 2024 - 19:42- Gündem G:

İliç maden faciasında flaş gelişme! İşçilerin pikapına...

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Erzincan'da 13 Şubat 2024'te maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bugün yaşanan gelişmeyle işçilerin pikapına ulaşıldı.

İliç maden faciasında flaş gelişme! İşçilerin pikapına... mask
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Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni sahasında siyanürlü liç yığının göçmesi sonucu göçük altında kalan işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı. Liç yığını altında kalan 9 maden işçisinden birine ulaşılıp ulaşılmadığı ise bilinmiyor.

İşçilerin kullandığı pikapa ulaşıldığını Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabından duyurdu.

Aksu paylaşımı şöyle:

“İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında.”

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.

Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: KARAR

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16 Mar 2024 - 19:42 - Gündem

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