Fenomen Dilan ve Engin Polat çifti istenen ceza belli oldu!

Kara para aklama iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı saldırı davası için hazırlanan iddianame tamamlandı.
Kara para aklama iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı saldırı davası için hazırlanan iddianame tamamlandı.
8 YILA KADAR HAPİS CEZASI
İddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.