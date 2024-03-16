16 Mar 2024 - 18:59- Gündem G:

Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı!

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Şanlıurfa'da ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından uygulanan heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı! mask
Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı!
Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı!
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Şanlıurfa'da üniversite hazırlık sınavlarına hazırlanan kız öğrencinin boğazına kaçan plastik cismi, öğretmeni ‘Heimlich' manevrasıyla çıkardı. O anlar, kameraya yansıdı.

Haliliye Mahallesi'ndeki özel bir öğretim kursuna giden kız öğrenci, derste boğazına plastik bir cismin kaçmasıyla nefes alamaz hale geldi. Panik yaşayan öğrenci, sırasından kalkıp öğretmeninden yardım istedi. İlk yardım bilgisi olan öğretmen, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağladı. Olaydan sonra çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öğrencinin durumunun iyi olduğu belirlendi.

Öğretmenin, nefes alamayan öğrenciye müdahale ettiği anlar ise kursun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
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16 Mar 2024 - 18:59 DHA - Gündem

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