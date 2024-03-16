Öğretmen Heimlich manevrası ile boğazına cisim takılan öğrencisini kurtardı!

Şanlıurfa'da üniversite hazırlık sınavlarına hazırlanan kız öğrencinin boğazına kaçan plastik cismi, öğretmeni ‘Heimlich' manevrasıyla çıkardı. O anlar, kameraya yansıdı.
Haliliye Mahallesi'ndeki özel bir öğretim kursuna giden kız öğrenci, derste boğazına plastik bir cismin kaçmasıyla nefes alamaz hale geldi. Panik yaşayan öğrenci, sırasından kalkıp öğretmeninden yardım istedi. İlk yardım bilgisi olan öğretmen, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağladı. Olaydan sonra çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öğrencinin durumunun iyi olduğu belirlendi.
Öğretmenin, nefes alamayan öğrenciye müdahale ettiği anlar ise kursun güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.