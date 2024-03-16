16 Mar 2024 - 17:57- Gündem G:

Feci kaza! Konteyner yüklü gemi limana çarptı: 3 vinç devrildi

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Kocaeli'de limana yanaşan gemi kıyaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle limanda bulunan 3 vinç devrildi.

Feci kaza! Konteyner yüklü gemi limana çarptı: 3 vinç devrildi
Feci kaza! Konteyner yüklü gemi limana çarptı: 3 vinç devrildi
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan konteyner yüklü geminin çarptığı vinçler devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında konteyner yüklü gemi, özel bir limana yanaşırken kıyıdaki vinçlere çarptı. Geminin çarpmasıyla çelik vinçler parçalanarak yıkıldı. Tonlarca kilo ağırlığındaki vinçler limandaki konteynerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından olayla ilişkin yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun” dedi.

Ekiplerin limandaki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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16 Mar 2024 - 17:57 DHA Kocaeli- Gündem

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