Alanyaspor'a yenilen Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas: "Beraberlik adil bir skordu"

Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, maçta büyük hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Son dakikada yedikleri gol ile mağlup olduklarını anlatan Vukas, "Bu acı veriyor ve bizim için çok üzücü. Aslında yediğimiz golden sonra da yüzde 100'lük gol pozisyonu yakaladık ama ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremedik" dedi. Vukas, önemli bir maçta mağlup olduklarını dile getirerek, "Hem bizim hem de rakibimizin oyun içinde daha iyi olduğu, oyunu kontrol ettiği anlar vardı. Bu dönemlerde kontrol ettiğimiz anlarda fırsatlarımız oldu ve bu fırsatları değerlendiremedik. Bence beraberlik adil bir skor gibi iken son dakikada yediğimiz gol ile mağlubiyet geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: AA