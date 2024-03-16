16 Mar 2024 - 17:35- Spor G:

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık"

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, final niteliğindeki bir maçta galip gelerek rahat bir nefes aldıklarını söyledi

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık" mask
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın 90 dakikasının hafta içi hazırlandıkları şekilde karşılarına çıktığını dile getirdi. Oyunun bazı bölümlerinde rakibin yaptığı baskıyla tehlikeli ataklar oluşturduğunu dile getiren Tekke, "Genel hatlarıyla daha fazla pozisyon bulan biziz. VAR'dan dönen gollerimiz oldu" dedi. Tekke, ligin sonuna yaklaştıkça maçların daha da zorlaştığını belirterek, "Hafta boyunca belki de ligin bana göre final niteliğinde bir maçıydı. Bu maçta çok değerli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyuncularım, teknik ekibim çok kıymetli şeyler başardı. Oysa ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye adres olarak gösterilen takımdık" dedi. Galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Tekke, ligin kalan bölümlerinde her maçı kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceklerini belirtti. Genel hatlarıyla 90 dakikada 3 puana daha yakın gözüken taraf olduklarını vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Ama son anda Yusuf Özdemir'in kale çizgisinde pozisyonu var. Maç gidebilirdi, puanlar gidebilirdi. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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16 Mar 2024 - 17:35 - Spor

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