16 Mar 2024 - 17:20- Gündem G:

Korkunç olay! Operatörün başına vinçten kopan halat düştü, feci şekilde can verdi

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Sakarya'da bir fabrikada çalışan operatöre vinçten kopan halat düştü. Operatör yaşamını yitirdi.

Korkunç olay! Operatörün başına vinçten kopan halat düştü, feci şekilde can verdi mask
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, alüminyum fabrikasında sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan Selim Han İnci (24), vinçten kopan halatın başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi Atış Alanı mevkisindeki alüminyum fabrikasında meydana geldi. Malzeme yüklü sepet kaldırılırken, vincin kopan halatı, fabrikada sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan Selim Han İnci’nin başına düştü. Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selim Han İnci’nin cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalışan İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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16 Mar 2024 - 17:20 DHA Sakarya- Gündem

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