Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu

Kocaeli'de, sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli Gülhan Esen (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.