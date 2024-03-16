16 Mar 2024 - 16:29- Gündem G:

Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu

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Kocaeli'nde 7 aylık evli kadın, işe giderken kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu mask
Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu
Kan donduran olay! İşe giderken başından vuruldu
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Kocaeli'de, sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli Gülhan Esen (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen Esen'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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16 Mar 2024 - 16:29 DHA Kocaeli- Gündem

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