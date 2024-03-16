Kayra Şenocak'tan Kızılcık Şerbeti'ne veda

Kızılcık Şerbeti’ne bu sezon "Ertuğrul" karakteriyle dahil olan oyuncu Kayra Şenocak ile kızı Mihri’ye hayat veren Gizem Yanık, dün akşam yayınlanan bölümle ekibe veda etti. Şenocak, ekibe veda mesajını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı.
'DOLDURDUM HEYBEMİ GİDİYORUM'
Kayra Şenocak, ayrılığıyla ilgili hislerini şöyle anlattı:
“Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bu gün uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç…???? Doldurdum gene heybemi gidiyorum…
Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum… Çok yakın zamanda yeni yollarda bambaşka heyecanlarla yeniden karşılaşacağız… O zamana kadar iyi bakın kendinize…Hoşçakal Ertuğrul İslamoğlu????????…”
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.