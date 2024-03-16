Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak'ta meydana geldi. Fatih Y. (48) yönetimindeki 16 M 06164 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan yola çıkan Nur Melek A.'nın (27) kullandığı 16 ADB 656 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kader B. (43) ve minibüsteki yolculardan Şifanur A. (28) ile 7 aylık oğlu Ali Zeyd A. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.