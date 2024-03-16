16 Mar 2024 - 16:14- Gündem G:

Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Bursa'da özel halk minibüsü ile ara yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek, 4 kişi yaraladı.

Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Korkunç kaza! Özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak'ta meydana geldi. Fatih Y. (48) yönetimindeki 16 M 06164 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan yola çıkan Nur Melek A.'nın (27) kullandığı 16 ADB 656 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kader B. (43) ve minibüsteki yolculardan Şifanur A. (28) ile 7 aylık oğlu Ali Zeyd A. yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahale, çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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16 Mar 2024 - 16:14 DHA Bursa- Gündem

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