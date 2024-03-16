ALSEV, Alanya’yı iftarda buluşturdu

Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV), Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi. Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı iftar etkinliğine Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ve Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel katıldı. Vatandaşlar dualar eşliğinde iftarlarını yaptılar. İftar programında Başkan Yücel'e Yılmaz Alanya Petrol Ofisi sahibi Burhan Yılmaz tarafından Alanya'ya özgü olan "gara jawa" hediye etti. Bu hediye karşısında Adem Murat Yücel çok mutlu oldu. Başkan Yücel bu anlamlı hediye için Burhan Yılmaz'a teşekkür etti.

‘YÜCEL’DEN YILMAZ’A TEŞEKKÜR’

Sosyal Medya hesabında şu açıklamayı yapan Başkan Yücel, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü ile birlikte Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV)’nin düzenlemiş olduğu iftar programına katıldık. ALSEV Başkanımız Kemal Yetgin’e nazik daveti ve Burhan Yılmaz kardeşime de anlamlı hediyesi için teşekkür ederim. Birliğimizin daim olması diliyorum. Allah kabul etsin" dedi.