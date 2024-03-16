İftarlarını Bliss Beach Restaurant’ta açtılar

ALANYA’DA birçok sektörde hizmetler sunan iş insanı Sedat Koca, on bir ayın sultanı Ramazan ayında iftar programı düzenledi. Sedat Koca’nın sahibi olduğu yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan Bliss Beach Restaurant & Lounge’da gerçekleştirilen iftar yemeğine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, Alanya Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Adamları Derneği Başkanı Seyithan Aladağ, Alanya’nın önde gelen iş insanları, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programına katılım sağlayan M.M.T. Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç, programı düzenleyen Sedat Koca’ya teşekkür etti. Tunç, “Bu güzel organizasyonu bizlere sunan, bizi buna davet eden Sedat Koca abime teşekkür ediyorum. Büyük iş adamı Alanya’da ciddi yatırımları olan, inşaatlar yapan bununla beraber turizm sektöründe de aktif bir şekilde faaliyet gösteren Sedat Koca, tanıdığı bütün dostlarını davet edip hem Bliss Beach Restaurant’ın tamir tadilattan sonraki görünümünü göstermek hem de Allah rızası için iftar buluşması gerçekleştirdi. Allah kabul etsin” diye konuştu. Bliss Beach Restaurant & Lounge sahibi iş insanı Sedat Koca da, “Dostlarımızı iftarda bir araya getirip buluşturmak ve bir iftar yemeği düzenlemek istedik. Katılan bütün davetlilere teşekkür ediyorum” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)