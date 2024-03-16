Yargıtay son noktayı koyduğu kararı açıkladı: Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?

Avukat Selin Kırhan, "Düğünde takılanlar, artık sadece kadına ait olmayacak. Biliyorsunuz ki, 'kadına aittir' diye keskin bir karar vardı. Son olarak Yargıtay, içtihat değişikliğine gitti. Yargıtay diyor ki, geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın. Tek bir kriter var. O da özgülenme kriteri. Bu da ne demek? Kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Onun dışında damada para, altın vs. takıldıysa bunlar damadın olacak" dedi.

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Takıların kime takıldığının nasıl belirleneceğini detaylarını CNN TÜRK'e anlatan Avukat Selin Kırhan, "Özellikle düğün videoları, düğün fotoğraflarına bakılır. Buradan bir liste çıkarılır. Uzman kuyumcu, bilirkişi ile beraber raporlaması yapılır. Bu raporlamaya göre de kime ne takılmış, ona göre de ayırt edilir" şeklinde konuştu.