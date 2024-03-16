Yargıtay son noktayı koyduğu kararı açıkladı: Düğün takıları damadın mı, gelinin mi?

Avukat Selin Kırhan, "Düğünde takılanlar, artık sadece kadına ait olmayacak. Biliyorsunuz ki, 'kadına aittir' diye keskin bir karar vardı. Son olarak Yargıtay, içtihat değişikliğine gitti. Yargıtay diyor ki, geline takılan ziynetler gelinin, damada takılan ziynetler damadın. Tek bir kriter var. O da özgülenme kriteri. Bu da ne demek? Kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Onun dışında damada para, altın vs. takıldıysa bunlar damadın olacak" dedi.
VİDEO VE FOTOĞRAFLAR İNCELENECEK
Takıların kime takıldığının nasıl belirleneceğini detaylarını CNN TÜRK'e anlatan Avukat Selin Kırhan, "Özellikle düğün videoları, düğün fotoğraflarına bakılır. Buradan bir liste çıkarılır. Uzman kuyumcu, bilirkişi ile beraber raporlaması yapılır. Bu raporlamaya göre de kime ne takılmış, ona göre de ayırt edilir" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.