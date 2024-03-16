16 Mar 2024 - 13:14- Gündem G:

Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı

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Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi’nin Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu'nun seçim konvoyunda ilginç anlar yaşandı. Hekimoğlu, kendi fabrikasında yapılan lüks yatı mehter marşı eşliğinde cadde boyu gezdirdi.

Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı
Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı
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31 Mart seçimlerine günler kala, siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nin Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu da  seçim konvoyu yaptı. Hekimoğlu'nun konvoyunda ilginç detaylar yer aldı. Başkan adayının kendi fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yaptığı lüks yatın yüklendiği kamyon gecenin en dikkat çeken detayı oldu.

Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı
Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı
# Bir, Yer, Mart, Belediye, seçim, Antalya

16 Mar 2024 - 13:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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