31 Mart seçimlerine günler kala, siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nin Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu da seçim konvoyu yaptı. Hekimoğlu'nun konvoyunda ilginç detaylar yer aldı. Başkan adayının kendi fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yaptığı lüks yatın yüklendiği kamyon gecenin en dikkat çeken detayı oldu.
16 Mar 2024 - 13:14- Gündem Güncelleme:
Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı
Seçime günler kala Yeniden Refah Partisi’nin Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu'nun seçim konvoyunda ilginç anlar yaşandı. Hekimoğlu, kendi fabrikasında yapılan lüks yatı mehter marşı eşliğinde cadde boyu gezdirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.