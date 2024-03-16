Antalya'da şaşırtan manzara! Belediye başkan adayı lüks yatla geçit töreni yaptı

31 Mart seçimlerine günler kala, siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırmış durumda. Yeniden Refah Partisi'nin Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Mesut Hekimoğlu da seçim konvoyu yaptı. Hekimoğlu'nun konvoyunda ilginç detaylar yer aldı. Başkan adayının kendi fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yaptığı lüks yatın yüklendiği kamyon gecenin en dikkat çeken detayı oldu.