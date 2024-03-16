ADD Alanya’dan 18 Mart açıklaması: Mustafa Kemal’siz Çanakkale düşünülemez

ADD Alanya Şube Başkanı Sirkeli açıklamasında, “109. yılını kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi ve hemen ardından başlayıp 8,5 ay süren kara savaşları, Osmanlı Devleti’nin, Çarlık Rusyası’nın ve 1. Dünya Savaşı’nın yaşam sürelerini belirleyerek tarihi değiştiren dünyanın en önemli savaşlarından biridir. ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe altın harflerle yazdıran Mehmetçik, akıl ve bilimle komuta eden bir önderlikle -bütün yoksunluklarına karşın- sadece savaşın ve Türk Ulusu’nun kaderini değil, tarihin seyrini de değiştirmiş, 1. Dünya Savaşı 3 yıl daha sürmüş, müttefiklerinden yardım alamayan Rusya’da Çarlık zora düşmüş, 1917 Ekim Devrimi ile rejim ve yönetim değişmiş ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dünya sahnesine çıkmıştır. İngiliz Bahriye Nazırı Churchill’in Çanakkale yenilgileri ile ilgili olarak, ‘Şu an mağlubiyeti bütün damarlarımda hissetmekteyim. Çok üzgünüm. Oldukça mutluydum, umutluydum. Daha düne kadar ‘Çanakkale bizimdir’ diyordum. Çünkü bu savaşı kazanmak için askeri, parayı, cephaneyi her şeyi hesaplamıştım. Hepsinde çok üstündük. Mutlaka yenecektik. Yalnız bir şeyi hesaba katmamışım; Mustafa Kemal’i. Bağrımda İngiliz gururu olmasa Türkleri alnından öpmek, onları ayakta alkışlamak isterdim.’ dediği İngiltere devlet arşivinde kayıtlıdır.

Ne acıdır; mağrur İngiliz bile yenildiği bu büyük dehanın hakkını teslim ederken, vatan ve millet sevgisinden nasipsiz Atatürk düşmanı soysuzlar, denizde ve karada 9,5 ay sürmüş Çanakkale Savaşları’nı tek bir güne indirgeyerek Kara Savaşları’nı yok saymak ve Mustafa Kemal’siz Çanakkale yaratmak gibi aşağılık bir çabayı onlyıllardır sürdürüyorlar. Ancak ezici çoğunluğuyla Türk Milleti; 19 Şubat 1915 den 18 Mart 1915’e kadar 1 ay boyunca Çanakkale tabyalarında savaşan neferleri de, İngiliz denizaltısını periskopundan vuran Müstecip Onbaşıyı da, 250 kiloluk top mermisini sırtlayıp namluya süren Seyit Onbaşıyı da, Nusrat Mayın Gemisi Komutanı Tophaneli Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’i de, 25 Nisan 1915’in şanlı 57. Alayını ve komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’i de, Cevat ve Esat Paşaları da, Onlar’ın kuru tayınlarını, şekersiz üzüm hoşaflarını da ve elbette Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa’yı da unutmuyor, unutmayacak. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak; büyük zaferimizin 109. yıl dönümünü gururla kutluyor, değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)