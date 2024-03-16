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Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım

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Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Sema Aydemir, Pınar Saka ile fiziksel boyutlara varan kavgası nedeniyle geçtiğimiz aylarda diskalifiye edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise yarışmadan Pınar Saka’nın elenmesi gündem olmuştu. Adaya veda eden Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi

Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım mask
Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım
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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde tekmeler, yumruklar havada uçuşmuştu. Pınar ve Sema birbirine girmişti. Daha önce Sema'ya "Lohusa kadın gibi" diyerek zorbalıkta bulunan Pınar yarışmaya devam ederken yaşananlardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edilmişti.

Adaya veda eden Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Saka, şunları ifade etti:

"Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme...."
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16 Mar 2024 - 12:08 - Magazin

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