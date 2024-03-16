Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde tekmeler, yumruklar havada uçuşmuştu. Pınar ve Sema birbirine girmişti. Daha önce Sema'ya "Lohusa kadın gibi" diyerek zorbalıkta bulunan Pınar yarışmaya devam ederken yaşananlardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edilmişti.
Adaya veda eden Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Saka, şunları ifade etti:
"Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme...."
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.