Survivor'a veda eden Pınar'dan ilk paylaşım

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Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde tekmeler, yumruklar havada uçuşmuştu. Pınar ve Sema birbirine girmişti. Daha önce Sema'ya "Lohusa kadın gibi" diyerek zorbalıkta bulunan Pınar yarışmaya devam ederken yaşananlardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edilmişti.

Adaya veda eden Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi. Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Saka, şunları ifade etti:

"Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme...."