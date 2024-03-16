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DİM TV Seçim Özel'in konuğu Mehmet Şahin

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 18 Mart Pazartesi günü DİM TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak

DİM TV Seçim Özel'in konuğu Mehmet Şahin mask
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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de DİM TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Şahin, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile DİM TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, “Alanya için projeleri nelerdir? Alanya’yı nasıl marka şehir yapmayı planlıyor? Alanya’da ekonomiyi nasıl canlandıracak?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak.

DİM TV Seçim Özel'e, DİM TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, DİM TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler. (Şerife ÇOBAN)
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16 Mar 2024 - 12:02 - Gündem

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