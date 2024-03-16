Alanya’da ekipler göz açtırmadı! 13 araç trafikten men edildi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Mart 2024 tarihinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 2 bin 154 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu 128 araç ve sürücüsüne 278 bin 556 TL cezai işlem uygulandı. 13 araç ise trafikten men edildi. 2 araç da yakalandı. (Toygar DİM)