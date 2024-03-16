16 Mar 2024 - 11:49- Gündem G:

Alanya’da ekipler göz açtırmadı! 13 araç trafikten men edildi

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Alanya’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 128 araç ve sürücüsüne 278 bin 556 TL cezai işlem uygulandı

Alanya’da ekipler göz açtırmadı! 13 araç trafikten men edildi mask
Alanya’da ekipler göz açtırmadı! 13 araç trafikten men edildi
Alanya’da ekipler göz açtırmadı! 13 araç trafikten men edildi
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Mart 2024 tarihinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 2 bin 154 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu 128 araç ve sürücüsüne 278 bin 556 TL cezai işlem uygulandı. 13 araç ise trafikten men edildi. 2 araç da yakalandı. (Toygar DİM)
# Mart, Alanya, araç

16 Mar 2024 - 11:49 - Gündem

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