Ekonomiye bu kez de ilaç darbesi! Uzmanlar tepkili

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) faaliyet raporlarında yer alan veriler, SGK tarafından yapılan kişi başına yıllık sağlık harcamasının 2010’dan bu yana gerilediğini ortaya koydu. Verilere göre 2010’da 294 dolar olan kişi başına ödenen yıllık sağlık harcaması, 2023’te 271 dolar olarak gerçekleşti. En büyük azalış ise ilaç harcamalarında yaşandı. 2010’da 123 dolar olan SGK’nin ödediği kişi başı ilaç harcaması, 2023’te 87 dolara indi. Reçete başına ödeme ise 33 dolardan 17 dolara geriledi.

'SGK ÖDEMEDİKÇE HALK ÖDER'

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; söz konusu veriler, sağlık hizmetleri için vatandaşların cebinden çıkan ödemelerin arttığını ortaya koydu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emlekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “SGK’nın ödemeleri azaldıkça, halkın ödediği ücret artar. Halk yaşamını sürdürmek için harcayacağı ücreti sağlığa harcıyor. Beslenmeden barınmaya bütçeden kısıtlayınca da daha fazla hastalanıyor. Kısır döngü oluşmuş durumda” dedi. Devletin vatandaşları kısır döngüden çıkarması gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, “Bakanlık inşaat ve rant derdinde. Artan bir hastaneye yığılma var. Bunun nedeni hastane olmaması değil. Yaşama bütçenin ayrılmaması” ifadelerini kullandı.

'SGK NİYE SAĞLIK HARCAMASINI KISIYOR?'

2010-2023 yılları arasında SGK’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlandığına dikkat çeken Yalçınkaya, şunları söyledi:

“Niye bağlandı, o bağlanma sürecinde SGK’nın duran varlıklarına ne oldu diye sormak gerek. SGK mülk zenginiydi. Bu mülklere ne oldu ki SGK gelir-gider dengesini gözetme kapsamında niye yurttaşın sağlık harcamalarında kısıtlamaya gidiyor.”

Kaynak: Karar