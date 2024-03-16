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CHP'nin ısrarı pahalıya patladı! Ankette şok sonuçlar...

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31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan araştırmaya göre CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor. Ankete göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, yüzde 48.4 oy oranıyla önde görünüyor.

CHP'nin ısrarı pahalıya patladı! Ankette şok sonuçlar... mask
CHP'nin ısrarı pahalıya patladı! Ankette şok sonuçlar...
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31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girilirken sonucu en çok merak edilen illerin başında Hatay geliyor. Kentte 1-5 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmadan çıkan sonuç ise hayli şaşırtıcı...

CHP, YÜZDE 55 İLE KAZANDIĞI HATAY'I KAYBEDİYOR

Ada Araştırma tarafından yapılan ankete göre; CHP, 2019 yılında yüzde 55 ile kazandığı Hatay'ı kaybediyor. Kentte yapılan araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir  Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

ARADAKİ FARK 16 PUAN

Soruya yanıt verenlerin yüzde 48.4'ü tercihini AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ten yana kullanırken, yeniden aday gösterilmesi büyük tartışma yaratan Lütfü Savaş'a destek ise yüzde 32.1'de kaldı. Gökhan Zan ise yüzde 7.4'lük kesimden destek alabildi.

Ankette adayların oy oranları şöyle;

Mehmet Öntürk: %48,4
Lütfü Savaş: %32,1
Gökhan Zan: %7,4
Nusret Cömert: %4,9

CHP'nin ısrarı pahalıya patladı! Ankette şok sonuçlar...

Kaynak: Sondakika

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16 Mar 2024 - 09:34 - Siyaset

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