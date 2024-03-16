16 Mar 2024 - 08:44- Gündem G:

Meteoroloji uyardı! Kış geri dönüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevreleri yağışlı olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kış geri dönüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

# devam, Yüksek, Hava, yağmur, sağanak, meteoroloji, rüzgar

16 Mar 2024 - 08:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Tırla çarpışan cip cayır cayır yandı! mask
Tırla çarpışan cip cayır cayır yandı!
Feci olay! Harita teknisyeni kayan toprağın altında kaldı mask
Feci olay! Harita teknisyeni kayan toprağın altında kaldı
Kış geri geliyor. Bugün başlayacak etkisi 2 gün devam edecek mask
Kış geri geliyor. Bugün başlayacak etkisi 2 gün devam edecek
'İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi' mask
'İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi'
Antalya'da trafikte skandal görüntü! Aynaları, camları, plakası,... mask
Antalya'da trafikte skandal görüntü! Aynaları, camları, plakası,...
Uçuşu olanlar dikkat! Uçak seferleri iptal edildi mask
Uçuşu olanlar dikkat! Uçak seferleri iptal edildi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber